Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Милан - АЕК
Милан - АЕК: обзор матча 19 октября 2017
Милан
19.10.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа D, 3 тур
0 : 0
Завершен
АЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - АЕК
81'
Желтая карточка
М. Ливайя
73'
Желтая карточка
П. Манталос
Желтая карточка
М. Локателли
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
АЕК
99
Яннис Анестис
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Милан
30
Марко Сторари
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
АЕК
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
13
Родригес
37
Мусаккио
19
Бонуччи
2
Калабрия
5
Локателли
20
Чалханоглу
7
Бонавентура
10
Сусо
10
Кутроне
19
Силва
3-3-1
99
Анестис
22
Лопеш
2
Бакакис
22
Враньеш
7
Христодулопулос
20
Манталос
15
Йоханссон
10
Ливайя
Остались в запасе
Милан
АЕК
30
Марко Сторари
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Милан - АЕК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Милан
АЕК
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Беллингем обновил рекорд Касильяса в ЛЧ
5 ноября
3
Николич прокомментировал поражение АЕКа от «Реала»
5 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+