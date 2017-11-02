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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Милан
АЕК - Милан: обзор матча 02 ноября 2017
АЕК
02.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Милан
Желтая карточка
У. Чосич
58'
41'
Желтая карточка
А. Романьоли
18'
Желтая карточка
М. Мусаккио
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
99
Яннис Анестис
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
АЕК
10
Марко Ливайя
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-2-1-1
99
Анестис
15
Чосич
2
Бакакис
22
Враньеш
22
Лопеш
7
Христодулопулос
15
Йоханссон
9
Бакасетас
21
Араухо
4-1-2-3
1
Доннарумма
26
Романьоли
37
Мусаккио
19
Бонуччи
13
Родригес
5
Локателли
20
Чалханоглу
18
Монтоливо
16
Борини
10
Кутроне
19
Силва
Остались в запасе
АЕК
Милан
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
30
Марко Сторари
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча АЕК - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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