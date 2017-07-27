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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Университатя - Милан
Университатя - Милан: обзор матча 27 июля 2017
Университатя
27.07.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Милан
44'
Р. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Университатя - Милан
77'
Желтая карточка
Ф. Кессье
44'
ГОЛ! 0:1!
Р. Родригес
Начало матча
Статистика матча Университатя - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
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Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
- : -
22.11.2026
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Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Лига конференций, 2 тур
Интер
1 : 3
22.10.2026
Университатя
Милан
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Милан
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22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Милан
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05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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