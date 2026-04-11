Статистика по турнирам

Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2026 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2024 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2024 Россия. Вторая лига. Группа 2 2022/2023 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. ФНЛ 2021/2022 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. ПФЛ. Зона Центр 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016