Дмитрий Зорников - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Зорников
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|193
|Вес
|82
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Зорников
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|193
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|1
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2017
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|0:0
|Химки (Химки)
|18.11.2017
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|3:1
|Томь (Томск)
|12.11.2017
|46' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Химки (Химки)
|08.11.2017
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Химки (Химки)
|28.10.2017
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Химки (Химки)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|07.10.2017
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|4:1
|Химки (Химки)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:0
|Балтика (Калининград)