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    Дмитрий Зорников - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Дмитрий
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Зорников
    Команда Интер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 193
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2017 Был в запасе Авангард (Курск) 0:0 Химки (Химки)
    18.11.2017 Был в запасе Химки (Химки) 3:1 Томь (Томск)
    12.11.2017 46' -90' Крылья Советов (Самара) 2:0 Химки (Химки)
    08.11.2017 Был в запасе Химки (Химки) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    04.11.2017 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:1 Химки (Химки)
    28.10.2017 Был в запасе Химки (Химки) 2:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    21.10.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:1 Химки (Химки)
    14.10.2017 Был в запасе Химки (Химки) 1:1 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    07.10.2017 Был в запасе Енисей (Красноярск) 4:1 Химки (Химки)
    30.09.2017 Был в запасе Химки (Химки) 1:0 Балтика (Калининград)
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