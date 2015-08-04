Виталий Петрушин - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Петрушин
|Команда
|Карелия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1991 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Петрушин
|Команда
|Карелия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1991 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карелия
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|70' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:0
|Карелия (Петрозаводск)
|26.10.2015
|69' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|1:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|21.10.2015
|1' -24'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Москва (Москва)
|16.10.2015
|1' -46'
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|Карелия (Петрозаводск)
|11.10.2015
|62' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:3
|Строгино (Москва)
|90'
|01.09.2015
|1' -35'
|Текстильщик (Иваново)
|6:0
|Карелия (Петрозаводск)
|25.08.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Домодедово (Москва)
|18.08.2015
|1' -81'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Карелия (Петрозаводск)
|12.08.2015
|1' -70'
|Карелия (Петрозаводск)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|04.08.2015
|1' -81'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|3:2
|Карелия (Петрозаводск)