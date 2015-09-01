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    Григорий Гришин - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Григорий
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Гришин
    Команда Торпедо Вл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 187
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо Вл 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 73' -90' Спартак К (Кострома) 1:0 Торпедо Вл (Владимир)
    27.10.2015 64' -90' Сочи (Сочи) 2:3 Торпедо Вл (Владимир)
    22.10.2015 90' -90' Химки (Химки) 1:0 Торпедо Вл (Владимир)
    17.10.2015 71' -90' Торпедо Вл (Владимир) 2:2 Домодедово (Москва)
    11.10.2015 79' -90' Волга (Тверь) 1:2 Торпедо Вл (Владимир)
    05.10.2015 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 3:2 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    01.10.2015 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:2 Торпедо Вл (Владимир)
    27.09.2015 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 0:0 Москва (Москва)
    08.09.2015 Был в запасе Строгино (Москва) 0:0 Торпедо Вл (Владимир)
    01.09.2015 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 2:1 ЦРФСО (Смоленск)
    25.08.2015 90' -90' Коломна (Коломна) 1:3 Торпедо Вл (Владимир)
    18.08.2015 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 1:1 Спартак К (Кострома)
    04.08.2015 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 2:0 Сочи (Сочи)
    28.07.2015 1' -43' Торпедо Вл (Владимир) 0:0 Химки (Химки)
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