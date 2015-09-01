Григорий Гришин - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Григорий
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Гришин
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Имя
|Григорий
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Гришин
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|73' -90'
|Спартак К (Кострома)
|1:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|27.10.2015
|64' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|22.10.2015
|90' -90'
|Химки (Химки)
|1:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|17.10.2015
|71' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:2
|Домодедово (Москва)
|11.10.2015
|79' -90'
|Волга (Тверь)
|1:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|05.10.2015
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:0
|Москва (Москва)
|08.09.2015
|Был в запасе
|Строгино (Москва)
|0:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|25.08.2015
|90' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:1
|Спартак К (Кострома)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|28.07.2015
|1' -43'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:0
|Химки (Химки)