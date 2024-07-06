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Йенс Леманн
Новости
Йенс Леманн - новости
Завершил карьеру
10 ноября 1969 (56), Эссен
#13 | Вратарь
190 см | 87 кг
Германия
Статистика
Новости
Публикации
Леманн жестко раскритиковал Андриха за новую прическу: «Возможно, он чувствует себя женщиной»
2024.07.06 01:46
5
Суд вынес решение по делу Леманна – он бензопилой повредил имущество соседа
2023.12.23 10:10
2
Леманн бензопилой повредил гараж соседа, который загораживает ему вид на озеро
2022.07.28 09:40
Экс-вратарь «Арсенала» и сборной Германии Леманн переболел коронавирусом
2020.04.28 00:25
Экс-вратарь «Арсенала» и сборной Германии Леманн стал тренером «Аугсбурга»
2019.01.28 21:15
3
Леманн – об увольнении из «Арсенала»: «Чемпионы 2004 года здесь больше не нужны»
2018.06.20 10:32
10
Леманн видит прекрасное будущее Санчеса в «Баварии»
2017.05.10 09:44
1
Леманн: «Понятно, что «Арсенал» сейчас играет плохо»
2017.02.21 01:15
Нойер хотел быть похож на ван дер Сара, Кана и Леманна
2016.11.28 07:43
Леманн: «Тренер принял неверное решение, назначив Нойера капитаном сборной Германии»
2016.09.05 12:59
1
Леманн: «Платить почти 40 миллионов за защитника – это непохоже на «Арсенал»
2016.09.04 01:40
2
Леманн: «Немцам удалось удержать победу, потому что они опытнее англичан»
2016.06.13 01:03
Леманн: «Моуринью хочет показать, что он может стать чемпионом, даже с плохим стартом»
2015.09.18 14:00
1
Леманн: «Чех поможет «Арсеналу» стать чемпионом»
2015.08.14 07:19
2
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