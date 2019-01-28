Экс-вратарь «Арсенала» и сборной Германии Леманн стал тренером «Аугсбурга»

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн вошел в тренерский штаб «Аугсбурга». Специалист будет помогать главному тренеру Мануэлю Бауму.

Контракт с Леманном рассчитан до 2020 года. Ранее немец работал в клубной структуре «Арсенала».