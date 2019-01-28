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    Экс-вратарь «Арсенала» и сборной Германии Леманн стал тренером «Аугсбурга»

    Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн вошел в тренерский штаб «Аугсбурга». Специалист будет помогать главному тренеру Мануэлю Бауму.

    Контракт с Леманном рассчитан до 2020 года. Ранее немец работал в клубной структуре «Арсенала».

    • Больше всего матчей за карьеру Леманн провел за «Шальке» (1989-1998 годы, 274 встречи в Бундеслиге, 228 пропущенных голов).
    • На счету экс-игрока 61 матч за сборную Германии.
    • Главное достижение в карьере – победа в Кубке УЕФА с «Шальке».

    Источник: Официальный сайт Бундеслиги

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    28.01.2019 21:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 28 января 2019, 21:54

      Великолепный вратарь и очень экстраординарный человек. Несомненно добавит баварцам энергетики. Удачи!

      1
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 28 января 2019, 21:22

      Полагаю, многие из нас росли на игре Йенса.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > vladik12 28 января 2019, 21:48

      Ну, не знаю, не знаю, насколько я помню, он был дублёром Оливера Канна в Бундесманшафт. Хотя, отдать должное, вратарь был прекрасный!

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