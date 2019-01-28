Экс-вратарь «Арсенала» и сборной Германии Леманн стал тренером «Аугсбурга»

Великолепный вратарь и очень экстраординарный человек. Несомненно добавит баварцам энергетики. Удачи!
Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн вошел в тренерский штаб «Аугсбурга». Специалист будет помогать главному тренеру Мануэлю Бауму.
Контракт с Леманном рассчитан до 2020 года. Ранее немец работал в клубной структуре «Арсенала».
- Больше всего матчей за карьеру Леманн провел за «Шальке» (1989-1998 годы, 274 встречи в Бундеслиге, 228 пропущенных голов).
- На счету экс-игрока 61 матч за сборную Германии.
- Главное достижение в карьере – победа в Кубке УЕФА с «Шальке».