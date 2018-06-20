Леманн – об увольнении из «Арсенала»: «Чемпионы 2004 года здесь больше не нужны»

В тебе говорит обида от увольнения. Новый тренер приходит со своей командой, и почти всегда увольнение старого - это увольнение всей его команды. Удивительно, если было бы наоборот, особенно, с учётом того, что Унаи - испанец, а не немец или англичанин.
Да и быть хорошим игроком не то же самое, что быть хорошим тренером.
Бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн, который работал тренером вратарей в лондонском клубе, заявил об уходе из стана «канониров».
«Дорогие болельщики «Арсенала»! Мне жаль, что приходится уходить спустя всего лишь год.
Работая с игроками в качестве помощника тренера, я получил богатый опыт. Но чемпионы 2004 года здесь больше не нужны», – написал Леманн в твиттере.
В это межсезонье «Арсенал» сменил главного тренера. Вместо Арсена Венгера команду будет тренировать Унаи Эмери. В этой связи тренерский штаб «Арсенала» покинули Нил Бэнфилд, Тони Колберт, Джерри Пейтон, Боро Приморац, а также главный врач Колин Льюин.