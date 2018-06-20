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    Леманн – об увольнении из «Арсенала»: «Чемпионы 2004 года здесь больше не нужны»

    Бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн, который работал тренером вратарей в лондонском клубе, заявил об уходе из стана «канониров».

    «Дорогие болельщики «Арсенала»! Мне жаль, что приходится уходить спустя всего лишь год.

    Работая с игроками в качестве помощника тренера, я получил богатый опыт. Но чемпионы 2004 года здесь больше не нужны», – написал Леманн в твиттере.

    В это межсезонье «Арсенал» сменил главного тренера. Вместо Арсена Венгера команду будет тренировать Унаи Эмери. В этой связи тренерский штаб «Арсенала» покинули Нил Бэнфилд, Тони Колберт, Джерри Пейтон, Боро Приморац, а также главный врач Колин Льюин.

    Источник: Twitter

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    20.06.2018 10:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 июня 2018, 16:19

      В тебе говорит обида от увольнения. Новый тренер приходит со своей командой, и почти всегда увольнение старого - это увольнение всей его команды. Удивительно, если было бы наоборот, особенно, с учётом того, что Унаи - испанец, а не немец или англичанин.
      Да и быть хорошим игроком не то же самое, что быть хорошим тренером.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 15:41

      Перестройка будет широкомасштабной.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 июня 2018, 11:52

      Тренеришка привел своих тренеришек...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 июня 2018, 11:09

      Пожалуй, теперь нужны не чемпионы 2004 года, а люди способные подготовить чемпионов ближайших лет!.. Смена курса и руководства неизбежно влечёт за собой крушение старого и консервативного...

      9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2018, 10:45

      не в этом дело, просто у каждого нового тренера свой штаб, не может же Эмери своего кого-то не взять только ради того чтобы оставить Леманна.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 20 июня 2018, 10:43

      Большая перестройка у нас. Результат увидим уже скоро. Но каким он будет - пока не ясно до конца

      0
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      ...
      Рейтинг: +1055

      3ton > LMI 20 июня 2018, 10:45

      Победа в ЛЕ ))

      1
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      Рейтинг: +421

      LMI > 3ton 20 июня 2018, 12:34

      Я бы не расстроился от этого. Меня никак не плющит от того, что есть возможность взять данный трофей и пройти в ЛЧ. В свое время в кубке УЕФА в 20 веке играли команды, которые были порой куда более сильнее тех, которые играли в кубке Чемпионов. И тогда тот трофей иногда стоил больших усилий нежели кубок Чемпионов. Почему? Да просто потому, что тогда там играли именно чемпионы своих стран. А чемпионами можно было стать и по дури

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 20 июня 2018, 10:39

      Вот потому что чемпионство у Арсенала было последний раз практически 15 лет назад, чемпионы не нужны.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 июня 2018, 10:39

      Причем тут чемпионы 2004? Стал тренером - счётчик обнулился. Теперь надо доказывать, что ты стоящий тренер.

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