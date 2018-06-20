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  • Леманн – об увольнении из «Арсенала»: «Чемпионы 2004 года здесь больше не нужны»

Леманн – об увольнении из «Арсенала»: «Чемпионы 2004 года здесь больше не нужны»

20 июня 2018, 10:32
10

Бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн, который работал тренером вратарей в лондонском клубе, заявил об уходе из стана «канониров».

«Дорогие болельщики «Арсенала»! Мне жаль, что приходится уходить спустя всего лишь год.

Работая с игроками в качестве помощника тренера, я получил богатый опыт. Но чемпионы 2004 года здесь больше не нужны», – написал Леманн в твиттере.

В это межсезонье «Арсенал» сменил главного тренера. Вместо Арсена Венгера команду будет тренировать Унаи Эмери. В этой связи тренерский штаб «Арсенала» покинули Нил Бэнфилд, Тони Колберт, Джерри Пейтон, Боро Приморац, а также главный врач Колин Льюин.

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Трансферы Арсенал Леманн Йенс Эмери Унаи
Комментарии (10)
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bset
1529480340
Причем тут чемпионы 2004? Стал тренером - счётчик обнулился. Теперь надо доказывать, что ты стоящий тренер.
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ARTHUR19
1529480351
Вот потому что чемпионство у Арсенала было последний раз практически 15 лет назад, чемпионы не нужны.
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LMI
1529480601
Большая перестройка у нас. Результат увидим уже скоро. Но каким он будет - пока не ясно до конца
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OfaZavr
1529480709
не в этом дело, просто у каждого нового тренера свой штаб, не может же Эмери своего кого-то не взять только ради того чтобы оставить Леманна.
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insider_retro
1529482183
Пожалуй, теперь нужны не чемпионы 2004 года, а люди способные подготовить чемпионов ближайших лет!.. Смена курса и руководства неизбежно влечёт за собой крушение старого и консервативного...
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KOLBIS
1529484727
Тренеришка привел своих тренеришек...
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zigbert
1529498506
Перестройка будет широкомасштабной.
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Cules2013
1529500765
В тебе говорит обида от увольнения. Новый тренер приходит со своей командой, и почти всегда увольнение старого - это увольнение всей его команды. Удивительно, если было бы наоборот, особенно, с учётом того, что Унаи - испанец, а не немец или англичанин. Да и быть хорошим игроком не то же самое, что быть хорошим тренером.
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