Леманн – об увольнении из «Арсенала»: «Чемпионы 2004 года здесь больше не нужны»

Бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн, который работал тренером вратарей в лондонском клубе, заявил об уходе из стана «канониров».

«Дорогие болельщики «Арсенала»! Мне жаль, что приходится уходить спустя всего лишь год.

Работая с игроками в качестве помощника тренера, я получил богатый опыт. Но чемпионы 2004 года здесь больше не нужны», – написал Леманн в твиттере.

В это межсезонье «Арсенал» сменил главного тренера. Вместо Арсена Венгера команду будет тренировать Унаи Эмери. В этой связи тренерский штаб «Арсенала» покинули Нил Бэнфилд, Тони Колберт, Джерри Пейтон, Боро Приморац, а также главный врач Колин Льюин.