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Даниэль Бартль
Статистика
Даниэль Бартль - статистика
Завершил карьеру
5 июля 1989 (37)
#24 | Полузащитник
183 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
ПАОК
2 : 0
08.12.2016
Слован
45' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Слован
3 : 0
24.11.2016
Карабах
86' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Фиорентина
3 : 0
03.11.2016
Слован
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Слован
1 : 3
20.10.2016
Фиорентина
72' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Слован
1 : 2
29.09.2016
ПАОК
1' - 46'
Лига Европы, 1 тур
Карабах
2 : 2
15.09.2016
Слован
1' - 65'
Лига Европы, 4 раунд
Слован
3 : 0
25.08.2016
АЕК
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
АЕК
0 : 1
18.08.2016
Слован
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Слован
2 : 0
03.08.2016
Адмира
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Адмира
1 : 2
28.07.2016
Слован
1' - 90'
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