Даниэль Бартль - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Бартль
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1989 (33 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Бартль
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|45' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|Слован (Либерец)
|24.11.2016
|86' -90'
|Слован (Либерец)
|3:0
|Карабах (Агдам)
|03.11.2016
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Слован (Либерец)
|20.10.2016
|72' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Фиорентина (Флоренция)
|29.09.2016
|1' -46'
|Слован (Либерец)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|15.09.2016
|1' -65'
|Карабах (Агдам)
|2:2
|Слован (Либерец)
|25.08.2016
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|3:0
|АЕК (Ларнака)
|18.08.2016
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|0:1
|Слован (Либерец)
|03.08.2016
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Адмира (Модлинг)
|28.07.2016
|1' -90'
|Адмира (Модлинг)
|1:2
|Слован (Либерец)