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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Адмира - Слован
Адмира - Слован: обзор матча 28 июля 2016
Адмира
28.07.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Слован
11'
Э. Вух
69'
Э. Вух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира - Слован
69'
ГОЛ! 0:2!
Э. Вух
11'
ГОЛ! 0:1!
Э. Вух
Начало матча
Статистика матча Адмира - Слован
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Адмира
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Хартберг
3 : 1
25.05.2019
Адмира
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Адмира
3 : 2
18.05.2019
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Альтах
2 : 2
11.05.2019
Адмира
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Адмира
3 : 4
04.05.2019
Рапид
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Маттерсбург
1 : 1
27.04.2019
Адмира
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Тренквальдер Арена
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Адмира
Слован
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
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Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
Товарищеские матчи. ЦСКА сыграл вничью с австрийской «Адмирой», Чалов забил гол
2018.06.29 19:59
4
Товарищеский матч между «Локомотивом» и «Адмирой» отменен
2017.02.01 17:24
1
Селюк: «Ротенберг может продолжить карьеру в «Адмире Ваккер». У него статистика как у Месси»
2016.08.01 10:45
31
Товарищеский матч. «Ростов» забил «Адмире» семь безответных голов
2016.07.10 20:00
6
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
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