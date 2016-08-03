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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Адмира
Слован - Адмира: обзор матча 03 августа 2016
Слован
03.08.2016, среда, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Адмира
20'
В. Цоуфал
34'
Н. Комличенко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Адмира
Желтая карточка
Н. Комличенко
62'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Комличенко
34'
ГОЛ! 1:0!
В. Цоуфал
20'
Начало матча
Статистика матча Слован - Адмира
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Адмира
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Хартберг
3 : 1
25.05.2019
Адмира
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Адмира
3 : 2
18.05.2019
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Альтах
2 : 2
11.05.2019
Адмира
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Адмира
3 : 4
04.05.2019
Рапид
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Маттерсбург
1 : 1
27.04.2019
Адмира
Информация о матче
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