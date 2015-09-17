Эбенезер Ассифуа - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Эбенезер
|Фамилия
|Ассифуа
|Команда
|Сьон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Эбенезер
|Фамилия
|Ассифуа
|Команда
|Сьон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сьон
|8
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2016
|1' -76'
|Брага (Брага)
|2:2
|Сьон (Сьон)
|16'
|18.02.2016
|24' -90'
|Сьон (Сьон)
|1:2
|Брага (Брага)
|10.12.2015
|1' -73'
|Сьон (Сьон)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|34'
|26.11.2015
|1' -81'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Сьон (Сьон)
|05.11.2015
|1' -87'
|Сьон (Сьон)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|42'
|22.10.2015
|1' -77'
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Сьон (Сьон)
|01.10.2015
|1' -86'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Сьон (Сьон)
|17'
|17.09.2015
|1' -67'
|Сьон (Сьон)
|2:1
|Рубин (Казань)