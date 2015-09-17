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    Эбенезер Ассифуа - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Эбенезер
    Фамилия Ассифуа
    Команда Сьон
    Состав Основной
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июля 1993 (29 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 550
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сьон 8 1 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2016 1' -76' Брага (Брага) 2:2 Сьон (Сьон)
    16'
    18.02.2016 24' -90' Сьон (Сьон) 1:2 Брага (Брага)
    10.12.2015 1' -73' Сьон (Сьон) 0:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    34'
    26.11.2015 1' -81' Рубин (Казань) 2:0 Сьон (Сьон)
    05.11.2015 1' -87' Сьон (Сьон) 1:1 Бордо (Бордо)
    42'
    22.10.2015 1' -77' Бордо (Бордо) 0:1 Сьон (Сьон)
    01.10.2015 1' -86' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:1 Сьон (Сьон)
    17'
    17.09.2015 1' -67' Сьон (Сьон) 2:1 Рубин (Казань)
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