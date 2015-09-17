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    Даниэль Фоллонье - статистика

    #94 | Нападающий
    Имя Даниэль
    Фамилия Фоллонье
    Команда Сьон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 января 1994 (29 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сьон 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2016 Был в запасе Брага (Брага) 2:2 Сьон (Сьон)
    18.02.2016 70' -90' Сьон (Сьон) 1:2 Брага (Брага)
    10.12.2015 Был в запасе Сьон (Сьон) 0:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    26.11.2015 81' -90' Рубин (Казань) 2:0 Сьон (Сьон)
    05.11.2015 87' -90' Сьон (Сьон) 1:1 Бордо (Бордо)
    22.10.2015 77' -90' Бордо (Бордо) 0:1 Сьон (Сьон)
    01.10.2015 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 1:1 Сьон (Сьон)
    17.09.2015 Был в запасе Сьон (Сьон) 2:1 Рубин (Казань)
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