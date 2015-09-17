Даниэль Фоллонье - статистика
#94 | Нападающий
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Фоллонье
|Команда
|Сьон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 1994 (29 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Фоллонье
|Команда
|Сьон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 1994 (29 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сьон
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2016
|Был в запасе
|Брага (Брага)
|2:2
|Сьон (Сьон)
|18.02.2016
|70' -90'
|Сьон (Сьон)
|1:2
|Брага (Брага)
|10.12.2015
|Был в запасе
|Сьон (Сьон)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|26.11.2015
|81' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Сьон (Сьон)
|05.11.2015
|87' -90'
|Сьон (Сьон)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|22.10.2015
|77' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Сьон (Сьон)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Сьон (Сьон)
|17.09.2015
|Был в запасе
|Сьон (Сьон)
|2:1
|Рубин (Казань)