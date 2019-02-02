Джош Эммануэль - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Эммануэль
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 августа 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Эммануэль
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 августа 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2019
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|3:2
|Лидс (Лидс)
|27.04.2019
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|19.04.2019
|1' -90'
|Престон (Престон)
|4:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|13.04.2019
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|10.04.2019
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|06.04.2019
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|90'
|30.03.2019
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|12.03.2019
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|09.03.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|02.02.2019
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)