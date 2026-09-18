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Лига 1 2025/2026
Команды
Ланс
Флориан Сотока
Статистика
€ 1,20 млн
Флориан Сотока - статистика
Ланс
25 октября 1990 (35)
#7 | Нападающий
187 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
2 : 1
18.09.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ле Ман
2 : 2
13.09.2026
Ланс
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
2 : 3
10.09.2026
Ланс
75' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
0 : 1
05.09.2026
Лорьян
70' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
2 : 1
29.08.2026
Ланс
89' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
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Лига чемпионов 2023/2024
Франция. Кубок 2023/2024
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Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ланс
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
2 : 3
10.09.2026
Ланс
75' - 90'
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