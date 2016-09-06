Мики Йоме - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Мики
|Фамилия
|Йоме
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 августа 1994 (28 лет)
|Имя
|Мики
|Фамилия
|Йоме
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 августа 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гибралтар
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2017
|Был в запасе
|Греция
|4:0
|Гибралтар
|07.10.2017
|Был в запасе
|Гибралтар
|0:6
|Эстония
|03.09.2017
|Был в запасе
|Гибралтар
|0:4
|Босния и Герцеговина
|31.08.2017
|Был в запасе
|Бельгия
|9:0
|Гибралтар
|09.06.2017
|Был в запасе
|Гибралтар
|1:2
|Кипр
|25.03.2017
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|5:0
|Гибралтар
|10.10.2016
|86' -90'
|Гибралтар
|0:6
|Бельгия
|07.10.2016
|Был в запасе
|Эстония
|4:0
|Гибралтар
|06.09.2016
|85' -90'
|Гибралтар
|1:4
|Греция