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Китай. Суперлига
Команды
Чунцин Тунлянлун
Ибраим Амаду
Статистика
€ 650 тыс
Ибраим Амаду - статистика
Чунцин Тунлянлун
6 апреля 1993 (33), Дуала
#10 | Полузащитник
184 см
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 26 тур
Чунцин Тунлянлун
1 : 3
06.09.2026
Шанхай Шэньхуа
1' - 56'
45'
Китай. Суперлига, 25 тур
Хэнань
1 : 1
29.08.2026
Чунцин Тунлянлун
Был в запасе
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Шанхай Шэньхуа
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Санфречче Хиросима
1 : 0
10.12.2025
Шанхай Шэньхуа
1' - 71'
51'
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
0 : 2
26.11.2025
Виссел Кобе
46' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Джохор
3 : 1
05.11.2025
Шанхай Шэньхуа
Был в запасе
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 0
22.10.2025
Сеул
Был в запасе
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