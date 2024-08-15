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Энцо Кривелли
Статистика
Энцо Кривелли - статистика
Завершил карьеру
6 февраля 1995 (31), Руан
#27 | Нападающий
184 см
Франция
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Лига Европы 2015/2016
Франция. Кубок лиги 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Серветт
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Серветт
1 : 2
15.08.2024
Брага
1' - 85'
85'
Лига Европы, 3 раунд
Брага
0 : 0
08.08.2024
Серветт
1' - 67'
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