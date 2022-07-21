Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Энцо Кривелли - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Энцо
    Фамилия Кривелли
    Команда Сент-Этьен
    Состав Основной
    Родной город Руан
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11