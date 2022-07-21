Энцо Кривелли - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Энцо
|Фамилия
|Кривелли
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Руан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Энцо
|Фамилия
|Кривелли
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Руан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Истанбул Башакшехир
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2022
|66' -90'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|1:3
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|28.07.2022
|81' -90'
|Маккаби (Нетанья)
|0:1
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|21.07.2022
|90' -90'
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|1:1
|Маккаби (Нетанья)
|90'