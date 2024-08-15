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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Серветт - Брага
Серветт - Брага: обзор матча 15 августа 2024
Серветт
15.08.2024, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Брага
90+1'
Д. Кутеса
45+1'
А. Эль Уаззани
69'
Р. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Брага
ГОЛ! 1:2!
Д. Кутеса
Пас отдал
Ж. Гуйемено
90'
+1
88'
Замена
Д. Мендес
️️️️
В. Гомес
87'
Замена
Ж. Горби
️️️️
Брума
Желтая карточка
Э. Кривелли
85'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Г. Ондуа
85'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Э. Кривелли
85'
Замена
M. Sawadogo
️️️️
А. Антунес
73'
71'
Желтая карточка
Р. Фернандес
69'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фернандес
Пас отдал
В. Карвальо
65'
Желтая карточка
Р. Саласар
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Т. Маньин
63'
Желтая карточка
А. Антунес
62'
Желтая карточка
Д. Дулин
62'
57'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
А. Эль Уаззани
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Эль Уаззани
Пас отдал
В. Гомес
17'
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
Ж. Моутинью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Брага
1
Матеус
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
77
Брума
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
Главный тренер
Даниэль Соуза
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
78
Лео Бессон
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
7
Усман Симбаколи
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Thiago Helguera
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
9
Роберто Фернандес
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Фрик
6
Цунемото
19
Северен
4
Руй
18
Мазику
28
Дулин
2
Маньин
5
Ондуа
8
Конья
8
Антунес
27
Кривелли
4-1-2-3
1
Матеус
2
Гомес
4
Ниакате
26
Арри-Мби
3
Марин
6
Карвальо
8
Моутинью
19
Эль Уаззани
21
Орта
17
Саласар
77
Брума
8
Антунес
29
29
8
Антунес
5
Ондуа
21
Гуйемено
21
Гуйемено
5
Ондуа
2
Маньин
7
Кутеса
7
Кутеса
2
Маньин
27
Кривелли
81
Фон Мос
81
Фон Мос
27
Кривелли
2
Гомес
2
Мендес
2
Мендес
2
Гомес
77
Брума
29
Горби
29
Горби
77
Брума
8
Моутинью
78
Фернандеш
78
Фернандеш
8
Моутинью
19
Эль Уаззани
9
Фернандес
9
Фернандес
19
Эль Уаззани
Остались в запасе
Серветт
Брага
18
Жоэль Малл
ВР
78
Лео Бессон
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
7
Усман Симбаколи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Thiago Helguera
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
77
Габри Мартинес
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
18
Жоэль Малл
ВР
78
Лео Бессон
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
7
Усман Симбаколи
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Thiago Helguera
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
77
Габри Мартинес
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Серветт - Брага
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Базель
- : -
06.12.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
0 : 0
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Стад-де-Женев
Посещаемость:
15179 из 32000 зрителей (47%)
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