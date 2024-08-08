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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Серветт
Брага - Серветт: обзор матча 08 августа 2024
Брага
08.08.2024, четверг, 22:30
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Серветт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Серветт
Желтая карточка
Р. Саласар
90'
+11
90'
+9
Желтая карточка
С. Руй
90'
+4
Замена
А. Барон
️️️️
Д. Дулин
Замена
Ж. Маркеш
️️️️
Р. Орта
87'
Желтая карточка
А. Эль Уаззани
78'
77'
Замена
Т. Маньин
️️️️
А. Антунес
Замена
А. Эль Уаззани
️️️️
Р. Фернандес
69'
67'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Э. Кривелли
Желтая карточка
Брума
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
77
Брума
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Брага
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Thiago Helguera
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
77
Габри Мартинес
ЦФ
80
Jose Augusto Amaral Vasconcelos
ЦФ
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
18
Жоэль Малл
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
14
Sidiki Camara
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
7
Усман Симбаколи
ЦФ
4-1-3-2
1
Матеус
3
Марин
4
Ниакате
26
Арри-Мби
2
Гомес
8
Моутинью
77
Брума
17
Саласар
78
Фернандеш
9
Фернандес
21
Орта
4-1-3-1-1
32
Фрик
6
Цунемото
19
Северен
4
Руй
18
Мазику
28
Дулин
5
Ондуа
9
Стеванович
8
Конья
8
Антунес
27
Кривелли
9
Фернандес
19
Эль Уаззани
19
Эль Уаззани
9
Фернандес
21
Орта
33
Маркеш
33
Маркеш
21
Орта
28
Дулин
6
Барон
6
Барон
28
Дулин
8
Антунес
2
Маньин
2
Маньин
8
Антунес
27
Кривелли
7
Кутеса
7
Кутеса
27
Кривелли
Остались в запасе
Брага
Серветт
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Thiago Helguera
ЦП
77
Габри Мартинес
ЦФ
80
Jose Augusto Amaral Vasconcelos
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
78
Лео Бессон
ВР
18
Жоэль Малл
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
7
Усман Симбаколи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Thiago Helguera
ЦП
77
Габри Мартинес
ЦФ
80
Jose Augusto Amaral Vasconcelos
ЦФ
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
18
Жоэль Малл
ВР
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
7
Усман Симбаколи
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Брага - Серветт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Серветт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Базель
- : -
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Серветт
0 : 0
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21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Информация о матче
Главный судья:
Гиорги Круашвили
Стадион:
Брага Мунисипаль
Посещаемость:
16603 из 30154 зрителей (55%)
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