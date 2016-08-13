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    Джерри Мбакогу - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Джерри
    Фамилия Мбакогу
    Команда Карпи
    Состав Основной
    Родной город Лагос
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 октября 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
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