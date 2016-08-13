Джерри Мбакогу - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Джерри
|Фамилия
|Мбакогу
|Команда
|Карпи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Джерри
|Фамилия
|Мбакогу
|Команда
|Карпи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2016
|71' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|21.10.2016
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Арсенал (Тула)
|01.10.2016
|1' -78'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Анжи (Махачкала)
|26.09.2016
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|9'
|18.09.2016
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|09.09.2016
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|26.08.2016
|52' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Уфа (Уфа)
|21.08.2016
|74' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Краснодар (Краснодар)