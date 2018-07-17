Михаил Кизеев - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Кизеев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Вес
|79
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Кизеев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-2
|4
|-6
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2018
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|26.08.2018
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|0:3
|Спартак-2 (Москва)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|12.08.2018
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:2
|Авангард (Курск)
|08.08.2018
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:4
|Сочи (Сочи)
|04.08.2018
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|29.07.2018
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|22.07.2018
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:2
|Чертаново (Москва)
|17.07.2018
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)