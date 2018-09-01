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Михаил Кизеев
Статистика
Михаил Кизеев - статистика
Завершил карьеру
17 марта 1997 (29)
#31 | Вратарь
186 см | 79 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит-2
4
-6
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 9 тур
Факел
2 : 2
01.09.2018
Зенит-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Зенит-2
0 : 3
26.08.2018
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Шинник
1 : 0
18.08.2018
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Зенит-2
1 : 2
12.08.2018
Авангард
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Зенит-2
1 : 4
08.08.2018
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Томь
1 : 0
04.08.2018
Зенит-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
1 : 0
29.07.2018
Зенит-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
1 : 2
22.07.2018
Чертаново
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Зенит-2
1 : 2
17.07.2018
Тамбов
Был в запасе
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