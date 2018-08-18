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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Зенит-2
Шинник - Зенит-2: обзор матча 18 августа 2018
Шинник
18.08.2018, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 0
Завершен
Зенит-2
13'
Э. Низамутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Зенит-2
88'
Желтая карточка
К. Макеев
88'
Замена
Д. Кириллов
️️️️
И. Тарасов
Замена
Э. Булия
️️️️
Э. Низамутдинов
75'
Замена
Д. Магадиев
️️️️
Н. Покидышев
71'
Желтая карточка
П. Деобальд
66'
63'
Замена
Д. Плетнев
️️️️
С. Иванов
Замена
Д. Самойлов
️️️️
И. Гелоян
63'
Замена
П. Деобальд
️️️️
М. Шайморданов
63'
46'
Замена
Н. Прудников
️️️️
И. Скроботов
46'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
И. Воробьев
ГОЛ! 1:0!
Э. Низамутдинов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Сергей Нарылков
ОП
11
Марат Шайморданов
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
66
Самир Байрамов
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
47
Сергей Иванов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
88
Иван Тарасов
ПВ
95
Илья Воробьев
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Александр Горшков
Шинник
1
Евгений Гошев
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
91
Эдуард Булия
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
5
Владислав Молчан
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
11
Николай Прудников
ЦФ
3-3-1-1-2
23
Антипин
17
Покидышев
22
Кожемякин
76
Стешин
15
Цховребов
22
Нарылков
14
Первушин
11
Шайморданов
10
Гелоян
81
Низамутдинов
22
Самодин
4-2-3-1
50
Гойло
33
Скроботов
66
Байрамов
3
Бугриев
51
Синяк
47
Иванов
38
Мусаев
95
Воробьев
88
Тарасов
10
Макеев
77
Бачинский
17
Покидышев
22
Магадиев
22
Магадиев
17
Покидышев
10
Гелоян
15
Самойлов
15
Самойлов
10
Гелоян
11
Шайморданов
57
Деобальд
57
Деобальд
11
Шайморданов
81
Низамутдинов
91
Булия
91
Булия
81
Низамутдинов
88
Тарасов
61
Кириллов
61
Кириллов
88
Тарасов
47
Иванов
10
Плетнев
10
Плетнев
47
Иванов
33
Скроботов
11
Прудников
11
Прудников
33
Скроботов
95
Воробьев
18
Сергеев
18
Сергеев
95
Воробьев
Остались в запасе
Шинник
Зенит-2
38
Василий Алейников
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
5
Владислав Молчан
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Руслан Казаков
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
Главный тренер
Александр Горшков
Остались в запасе
38
Василий Алейников
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
Остались в запасе
5
Владислав Молчан
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Руслан Казаков
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Александр Горшков
Статистика матча Шинник - Зенит-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Максим Чембулатов
(Кострома)
Стадион:
Шинник
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