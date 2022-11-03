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Брэндон Баркер
Статистика
Брэндон Баркер - статистика
Завершил карьеру
4 октября 1996 (29), Манчестер
#7 | Нападающий
180 см
Англия
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Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Шотландия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Шотландия. Плей-офф 2017/2018
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Международный кубок чемпионов 2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Омония
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Шериф
1 : 0
03.11.2022
Омония
81' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Омония
0 : 2
27.10.2022
Реал Сосьедад
1' - 46'
Лига Европы, 4 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
13.10.2022
Омония
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Омония
2 : 3
06.10.2022
Манчестер Юнайтед
1' - 61'
Лига Европы, 2 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
15.09.2022
Омония
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Омония
0 : 3
08.09.2022
Шериф
1' - 73'
Лига Европы, 4 раунд
Омония
2 : 0
25.08.2022
Гент
67' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Гент
0 : 2
18.08.2022
Омония
73' - 90'
76'
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