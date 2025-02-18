Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
18.02.25 / -
Без клуба
Свободный агент
04.01.24 / 10.07.24
Свободный агент
22.08.23 / 04.01.24
Без клуба
Свободный агент
20.07.23 / 22.08.23
Свободный агент
04.07.22 / 20.07.23
Свободный агент
08.04.22 / 30.06.22
Аренда
21.01.22 / 04.07.22
Свободный агент
15.04.21 / 21.01.22
Свободный агент
28.09.20 / 15.04.21
Свободный агент
28.01.16 / 28.09.20
1,20 млн €
28.07.14 / 31.12.15
Аренда 40 тыс €
11.07.13 / 30.06.14
Аренда
01.07.13 / 28.01.16
600 тыс €
05.03.13 / 30.06.13
Аренда