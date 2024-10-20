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Гьяси Зардес
Статистика
Гьяси Зардес - статистика
Завершил карьеру
2 сентября 1991 (35)
#9 | Нападающий
188 см
США
Статистика
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Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
Кубок Америки 2016
США. МЛС 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Остин
31
3
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 49 тур
Остин
3 : 2
20.10.2024
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
06.10.2024
Остин
90' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Портленд
0 : 1
03.10.2024
Остин
73' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Остин
2 : 2
29.09.2024
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Остин
0 : 1
22.09.2024
Динамо Хьюстон
1' - 75'
США. МЛС, 43 тур
Лос-Анджелес
1 : 1
19.09.2024
Остин
60' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Торонто
2 : 1
15.09.2024
Остин
1' - 71'
США. МЛС, 39 тур
Остин
0 : 1
01.09.2024
Ванкувер Уайткепс
67' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Нэшвилл
0 : 2
25.08.2024
Остин
82' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Остин
2 : 2
21.07.2024
Шарлотт
1' - 65'
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
18.07.2024
Остин
1' - 76'
16'
США. МЛС, 33 тур
Остин
0 : 1
14.07.2024
Сиэтл
1' - 72'
США. МЛС, 32 тур
Остин
2 : 1
07.07.2024
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
45, 69'
США. МЛС, 29 тур
Канзаc Сити
2 : 0
30.06.2024
Остин
59' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
23.06.2024
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Остин
1 : 1
20.06.2024
Лос-Анджелес
59' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Колорадо
2 : 0
16.06.2024
Остин
73' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Реал Солт-Лейк
5 : 1
02.06.2024
Остин
79' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Остин
0 : 2
30.05.2024
Портленд
1' - 90'
47'
США. МЛС, 21 тур
Сан-Хосе
1 : 1
26.05.2024
Остин
81' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Остин
3 : 2
19.05.2024
Канзаc Сити
46' - 90'
46'
США. МЛС, 18 тур
Остин
1 : 0
16.05.2024
Динамо Хьюстон
66' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Даллас
2 : 1
12.05.2024
Остин
65' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 0
05.05.2024
Остин
75' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Остин
2 : 0
27.04.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
72' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
21.04.2024
Остин
75' - 90'
90'
США. МЛС, 12 тур
Сент-Луис
1 : 0
14.04.2024
Остин
82' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Остин
4 : 3
07.04.2024
Сан-Хосе
80' - 90'
90'
США. МЛС, 8 тур
Остин
2 : 1
31.03.2024
Даллас
90' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Орландо Сити
2 : 0
24.03.2024
Остин
79' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Остин
2 : 2
17.03.2024
Филадельфия Юнион
82' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Остин
2 : 2
10.03.2024
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Остин
1 : 2
25.02.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 58'
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