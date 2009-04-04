|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|15
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|1' -75'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|23.05.2009
|1' -62'
|Малага (Малага)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|17.05.2009
|1' -55'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|09.05.2009
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|03.05.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|26.04.2009
|1' -65'
|Эспаньол (Барселона)
|2:0
|Бетис (Севилья)
|22.04.2009
|71' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|19.04.2009
|1' -65'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Спортинг (Хихон)
|12.04.2009
|1' -82'
|Расинг (Сантандер)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|04.04.2009
|66' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:3
|Нумансия (Сория)
|85'
|18.01.2009
|1' -3'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:3
|Бетис (Севилья)
|04.01.2009
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|32'
|21.12.2008
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|14.12.2008
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Бетис (Севилья)
|07.12.2008
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|30.11.2008
|1' -82'
|Валенсия (Валенсия)
|3:2
|Бетис (Севилья)
|09.11.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:4
|Бетис (Севилья)
|02.11.2008
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:3
|Депортиво (Ла-Корунья)
|27.09.2008
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|24.09.2008
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|3:2
|Бетис (Севилья)
|21.09.2008
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Севилья (Севилья)