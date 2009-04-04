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    Капи - статистика

    Имя Хесус
    Фамилия Капитан Прадо
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 марта 1977 (45 лет)
    Рост 182
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 15 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 1' -75' Бетис (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    23.05.2009 1' -62' Малага (Малага) 1:1 Бетис (Севилья)
    17.05.2009 1' -55' Бетис (Севилья) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    09.05.2009 1' -90' Атлетик (Бильбао) 1:0 Бетис (Севилья)
    03.05.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    26.04.2009 1' -65' Эспаньол (Барселона) 2:0 Бетис (Севилья)
    22.04.2009 71' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    19.04.2009 1' -65' Бетис (Севилья) 2:0 Спортинг (Хихон)
    12.04.2009 1' -82' Расинг (Сантандер) 2:3 Бетис (Севилья)
    04.04.2009 66' -90' Бетис (Севилья) 3:3 Нумансия (Сория)
    85'
    18.01.2009 1' -3' Вальядолид (Вальядолид) 1:3 Бетис (Севилья)
    04.01.2009 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:0 Бетис (Севилья)
    32'
    21.12.2008 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    14.12.2008 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:0 Бетис (Севилья)
    07.12.2008 1' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    30.11.2008 1' -82' Валенсия (Валенсия) 3:2 Бетис (Севилья)
    09.11.2008 1' -90' Нумансия (Сория) 2:4 Бетис (Севилья)
    02.11.2008 1' -90' Бетис (Севилья) 0:3 Депортиво (Ла-Корунья)
    27.09.2008 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Реал (Мадрид)
    24.09.2008 Был в запасе Барселона (Барселона) 3:2 Бетис (Севилья)
    21.09.2008 1' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Севилья (Севилья)
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