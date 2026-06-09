Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Александр Козак - статистика

Кудровка
25 июля 1994 (32)
#10 | Нападающий
172 см | 64 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кудровка
27
4
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Агробизнес
2 : 2
09.06.2026
Кудровка
1' - 73'
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Динамо К
3 : 2
24.05.2026
Кудровка
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Кудровка
1 : 0
18.05.2026
ЛНЗ
1' - 90'
80'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
1 : 0
08.05.2026
Кудровка
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Оболонь
1 : 1
03.05.2026
Кудровка
1' - 66'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Кудровка
1 : 3
26.04.2026
Шахтер
46' - 90'
54'
62'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Харьков
1 : 0
18.04.2026
Кудровка
60' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Кудровка
1 : 2
12.04.2026
Кривбасс
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Эпицентр
1 : 0
06.04.2026
Кудровка
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Кудровка
0 : 2
18.03.2026
Полесье
1' - 69'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Карпаты
1 : 1
08.03.2026
Кудровка
1' - 90'
66'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Полтава
0 : 2
02.03.2026
Кудровка
1' - 65'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Кудровка
1 : 2
06.12.2025
Динамо К
1' - 25'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
ЛНЗ
1 : 0
29.11.2025
Кудровка
1' - 75'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Рух
4 : 2
23.11.2025
Кудровка
1' - 78'
50'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 3
07.11.2025
Колос
1' - 75'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кудровка
1 : 0
31.10.2025
Оболонь
1' - 90'
83'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
4 : 0
26.10.2025
Кудровка
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кудровка
1 : 1
20.10.2025
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Кривбасс
3 : 1
05.10.2025
Кудровка
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кудровка
2 : 1
26.09.2025
Эпицентр
1' - 81'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Полесье
2 : 0
20.09.2025
Кудровка
1' - 72'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес
2 : 0
12.09.2025
Кудровка
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка
2 : 2
29.08.2025
Карпаты
1' - 62'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Заря
2 : 1
11.08.2025
Кудровка
1' - 82'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Кудровка
3 : 1
03.08.2025
Александрия
1' - 82'
45'
Главные новости
Назван футболист «Зенита», который не показывает даже 50% от своих навыков
13:45
«Краснодар» принял решение по экс-игроку сборной Англии
13:37
Бубнов оценил шансы «Спартака» и «Динамо» на победу в РПЛ
13:26
Стал известен 3-й претендент на место Альбы в «Ростове»
13:17
4
Экс-игрок сборной Англии может перейти в клуб РПЛ
13:08
Агент Карпукаса раскрыл, просил ли с игроком 200 миллионов у «Локомотива»
12:52
Назван 2-й кандидат на замену Альбе в «Ростове»
12:39
1
Кузяев нашел новый клуб в РПЛ
12:10
4 клуба из топ-5 лиг заинтересовались российским игроком ЦСКА
11:57
Аршавин сказал, кто выиграет гонку бомбардиров в РПЛ
11:46
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+