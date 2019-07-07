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    Илья Юрченко - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Илья
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Юрченко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 181
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2019 78' -90' Текстильщик (Иваново) 0:1 Енисей (Красноярск)
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