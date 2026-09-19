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Серия А 2026/2027
Команды
Лацио
Альфонсо Педраса
Статистика
€ 2,50 млн
Альфонсо Педраса - статистика
Лацио
9 апреля 1996 (30)
#23 | Защитник
182 см | 75 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
84' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
90' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
63' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
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Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
84' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
90' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
63' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 1
24.08.2026
Лацио
1' - 79'
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