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    Антон Карачанаков - статистика

    #71 | Полузащитник
    Имя Антон
    Фамилия Карачанаков
    Команда Славия
    Состав Основной
    Родной город Ново-Делчево
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 января 1992 (31 год)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
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