Антон Карачанаков - статистика
#71 | Полузащитник
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Карачанаков
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ново-Делчево
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 1992 (31 год)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Карачанаков
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ново-Делчево
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 1992 (31 год)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|03.05.2015
|77' -90'
|Томь (Томск)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|25.04.2015
|1' -68'
|Балтика (Калининград)
|1:1
|Сокол (Саратов)
|19.04.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Балтика (Калининград)
|12.04.2015
|1' -68'
|Балтика (Калининград)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|05.04.2015
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|29.03.2015
|1' -70'
|Балтика (Калининград)
|0:2
|Крылья Советов (Самара)
|18.03.2015
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Сочи (Сочи)
|48'
|14.03.2015
|67' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|Балтика (Калининград)