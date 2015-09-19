Никита Подъячев - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Подъячев
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 1997 (26 лет)
|Рост
|189
|Вес
|79
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Подъячев
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 1997 (26 лет)
|Рост
|189
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|15
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2015
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|27.11.2015
|71' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|20.11.2015
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|07.11.2015
|70' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|31.10.2015
|64' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|90'
|22.10.2015
|1' -62'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|17.10.2015
|1' -81'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|02.10.2015
|1' -89'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|26.09.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|19.09.2015
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|5:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|13.09.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Мордовия (мол) (Саранск)
|90' 90'
|28.08.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|23.08.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:5
|Академия Кубань (Краснодар)
|15.08.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.08.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:4
|Спартак М (мол) (Москва)