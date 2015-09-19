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    Никита Подъячев - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Никита
    Отчество Александрович
    Фамилия Подъячев
    Команда Крылья Советов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 января 1997 (26 лет)
    Рост 189
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 15 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2015 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    27.11.2015 71' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    20.11.2015 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    07.11.2015 70' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    31.10.2015 64' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
    90'
    22.10.2015 1' -62' Уфа (мол) (Уфа) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    17.10.2015 1' -81' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    02.10.2015 1' -89' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    26.09.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:3 Динамо (мол) (Москва)
    19.09.2015 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 5:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    13.09.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2 Мордовия (мол) (Саранск)
    90' 90'
    28.08.2015 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    23.08.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:5 Академия Кубань (Краснодар)
    15.08.2015 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    08.08.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:4 Спартак М (мол) (Москва)
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