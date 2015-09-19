Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ратибор Гусарь - статистика

    #72 | Защитник
    Имя Ратибор
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Гусарь
    Команда Локомотив
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 октября 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив (мол) 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2015 78' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    29.11.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 3:1 Локомотив (мол) (Москва)
    20.11.2015 88' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    07.11.2015 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 0:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    31.10.2015 81' -90' Академия Кубань (Краснодар) 2:0 Локомотив (мол) (Москва)
    25.10.2015 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 4:3 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    17.10.2015 89' -90' Спартак М (мол) (Москва) 0:1 Локомотив (мол) (Москва)
    03.10.2015 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 7:0 Амкар (мол) (Пермь)
    25.09.2015 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 3:0 Локомотив (мол) (Москва)
    19.09.2015 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 5:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    29.08.2015 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    22.08.2015 88' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:3 Локомотив (мол) (Москва)
    15.08.2015 75' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    08.08.2015 Был в запасе Урал (мол) (Екатеринбург) 1:3 Локомотив (мол) (Москва)
    01.08.2015 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
    26.07.2015 57' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:1 Локомотив (мол) (Москва)
    18.07.2015 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:0 Локомотив (мол) (Москва)
    1'
    • Читайте нас: 
    11