Ратибор Гусарь - статистика
#72 | Защитник
|Имя
|Ратибор
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Гусарь
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Вес
|72
|Имя
|Ратибор
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Гусарь
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2015
|78' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|20.11.2015
|88' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|31.10.2015
|81' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.10.2015
|89' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|7:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|25.09.2015
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|5:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|29.08.2015
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|22.08.2015
|88' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|15.08.2015
|75' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|08.08.2015
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|01.08.2015
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|26.07.2015
|57' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|18.07.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|1'