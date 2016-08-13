Илья Блинников - статистика
#66 | Нападающий
|Имя
|Илья
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Блинников
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Имя
|Илья
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Блинников
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|11
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2016
|59' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Рубин (мол) (Казань)
|29.10.2016
|46' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|21.10.2016
|46' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|84'
|14.10.2016
|46' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|5:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|01.10.2016
|1' -46'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|24.09.2016
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|16.09.2016
|67' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|71'
|11.09.2016
|1' -46'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:6
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|19.08.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:3
|Ахмат (мол) (Грозный)
|13.08.2016
|75' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|4:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|05.08.2016
|46' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.07.2016
|1' -81'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)