Джейк Форстер-Каски - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Форстер-Каски
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Форстер-Каски
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2020
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:1
|Барнсли (Барнсли)
|11.01.2020
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|19.10.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|3:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|65'
|05.10.2019
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|2:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|02.10.2019
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:2
|Суонси (Суонси)
|28.09.2019
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|17.08.2019
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|10.08.2019
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|03.08.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|73'