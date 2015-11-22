Адам Чиксен - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Чиксен
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милтон-Кинс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Чиксен
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милтон-Кинс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.01.2016
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|29.12.2015
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|26.12.2015
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|0:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|19.12.2015
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|15.12.2015
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|05.12.2015
|90' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|3:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Брайтон (Брайтон & Хов)