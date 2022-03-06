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    Франк Баньяк - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Франк
    Фамилия Баньяк
    Команда Пари НН
    Состав Основной
    Родной город Тобагне
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 июня 1995 (27 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Зенит 3:0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кайрат 5 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 Был в запасе Актобе (Актобе) 4:1 Кайрат (Алматы)
    15.10.2022 1' -87' Кайрат (Алматы) 0:4 Астана (Астана)
    24' 87'
    02.10.2022 1' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:2 Кайрат (Алматы)
    15.09.2022 1' -90' Кайрат (Алматы) 1:2 Ордабасы (Шымкент)
    05.09.2022 Был в запасе Кайрат (Алматы) 2:3 Тобол (Костанай)
    03.07.2022 66' -90' Кайрат (Алматы) 2:0 Акжайык (Уральск)
    06.03.2022 1' -90' Кайрат (Алматы) 2:0 Актобе (Актобе)
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