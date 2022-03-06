Франк Баньяк - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Франк
|Фамилия
|Баньяк
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тобагне
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Франк
|Фамилия
|Баньяк
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тобагне
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кайрат
|5
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Кайрат (Алматы)
|15.10.2022
|1' -87'
|Кайрат (Алматы)
|0:4
|Астана (Астана)
|24' 87'
|02.10.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Кайрат (Алматы)
|15.09.2022
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|1:2
|Ордабасы (Шымкент)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|2:3
|Тобол (Костанай)
|03.07.2022
|66' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:0
|Акжайык (Уральск)
|06.03.2022
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:0
|Актобе (Актобе)