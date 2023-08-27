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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Астана
Кайрат - Астана: обзор матча 27 августа 2023
Кайрат
27.08.2023, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Астана
88'
Ф. Баньяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Астана
ГОЛ! 1:0!
Ф. Баньяк
88'
85'
Желтая карточка
С. Басманов
Замена
Д. Сергеев
️️️️
А. Садыбеков
84'
Замена
Я. Труфанов
️️️️
А. Шушеначев
61'
46'
Замена
И. Куат
️️️️
С. Жумабеков
46'
Замена
М. Томасов
️️️️
Н. Жаксылык
Замена
Е. Ткаченко
️️️️
Е. Сейдахмет
46'
41'
Желтая карточка
Н. Жаксылык
Желтая карточка
Ф. Баньяк
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
1
Темирлан Анарбеков
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
29
Антон Крачковский
ЦП
39
Dias Kushkumbaev
ЦП
77
Сэйф Попов
ПВ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Астана
22
Данил Подымский
ВР
5
Исламбек Куат
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
3-2-4
44
Устименко
3
Баньяк
5
Васин
6
Садыбеков
5
Кургин
15
Арад
22
Сейдахмет
11
Пауло
11
Шушеначев
18
Швырев
3-1-2-3-1
16
Заруцкий
5
Томашевич
33
Ароян
27
Досмагамбетов
29
Йованчич
17
Жумабеков
6
Дарабаев
13
Басманов
10
Астанов
13
Жаксылык
19
Прокопенко
22
Сейдахмет
2
Ткаченко
2
Ткаченко
22
Сейдахмет
6
Садыбеков
18
Сергеев
18
Сергеев
6
Садыбеков
11
Шушеначев
18
Труфанов
18
Труфанов
11
Шушеначев
17
Жумабеков
5
Куат
5
Куат
17
Жумабеков
13
Жаксылык
10
Томасов
10
Томасов
13
Жаксылык
Остались в запасе
Кайрат
Астана
1
Вадим Ульянов
ВР
1
Темирлан Анарбеков
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
39
Dias Kushkumbaev
ЦП
77
Сэйф Попов
ПВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
22
Данил Подымский
ВР
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
1
Темирлан Анарбеков
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
39
Dias Kushkumbaev
ЦП
77
Сэйф Попов
ПВ
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кайрат - Астана
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
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