Жуниор Кабананга - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Кабананга
|Команда
|Астана
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|190
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€ 500
тыс
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Кабананга
|Команда
|Астана
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астана
|8
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Астана (Астана)
|29.11.2018
|1' -90'
|Астана (Астана)
|0:1
|Динамо (Киев)
|08.11.2018
|1' -90'
|Астана (Астана)
|2:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|25.10.2018
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Астана (Астана)
|11'
|04.10.2018
|1' -90'
|Астана (Астана)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|20.09.2018
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:2
|Астана (Астана)
|21'
|30.08.2018
|1' -90'
|Астана (Астана)
|1:0
(2:1)п
|АПОЭЛ (Никосия)
|23.08.2018
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
|Астана (Астана)