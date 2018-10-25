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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Яблонец - Астана
Яблонец - Астана: обзор матча 25 октября 2018
Яблонец
25.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
1 : 1
Завершен
Астана
4'
Я. Поважанец
11'
П. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Астана
Желтая карточка
Д. Икаунекс
86'
Желтая карточка
М. Травник
80'
78'
Желтая карточка
С. Мужиков
76'
Желтая карточка
Р. Алмейда
49'
Желтая карточка
Л. Кляйнхайзлер
32'
Желтая карточка
П. Энрике
11'
ГОЛ! 1:1!
П. Энрике
Пас отдал
Ж. Кабананга
ГОЛ! 1:0!
Я. Поважанец
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Никола Янкович
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
18
Рафаэль Акоста
ЦП
Астана
35
Александр Мокин
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
4-4-1-1
30
Хрубы
27
Лишка
23
Ганоушек
2
Говорка
3
Голеш
3
Хюбшман
10
Травник
7
Поважанец
8
Масопуст
8
Йовович
19
Храмоста
3-3-2-2
1
Ерич
2
Рукавина
5
Аничич
44
Постников
20
Алмейда
18
Маевский
10
Томасов
19
Зайнутдинов
30
Кляйнхайзлер
30
Кабананга
7
Энрике
Остались в запасе
Яблонец
Астана
1
Ян Гануш
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Никола Янкович
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
18
Рафаэль Акоста
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
35
Александр Мокин
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Ян Гануш
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Никола Янкович
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
18
Рафаэль Акоста
ЦП
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Яблонец - Астана
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
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