Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - Яблонец
Астана - Яблонец: обзор матча 08 ноября 2018
Астана
08.11.2018, четверг, 18:50
Лига Европы, группа K, 4 тур
2 : 1
Завершен
Яблонец
18'
П. Энрике
88'
Е. Постников
41'
Б. Зайнутдинов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Яблонец
ГОЛ! 2:1!
Е. Постников
Пас отдал
М. Томасов
88'
Желтая карточка
М. Аничич
78'
Желтая карточка
П. Энрике
55'
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Зайнутдинов
28'
Желтая карточка
В. Йовович
ГОЛ! 1:0!
П. Энрике
Пас отдал
Б. Зайнутдинов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
10
Михал Травник
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Астана
35
Александр Мокин
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
4
Никола Янкович
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
3-3-2-2
1
Ерич
2
Рукавина
5
Аничич
44
Постников
20
Алмейда
18
Маевский
10
Томасов
30
Кляйнхайзлер
19
Зайнутдинов
7
Энрике
30
Кабананга
3-2-3-1-1
30
Хрубы
27
Лишка
23
Ганоушек
2
Говорка
3
Голеш
23
Соболь
10
Травник
3
Хюбшман
7
Поважанец
8
Йовович
15
Долежал
Остались в запасе
Астана
Яблонец
35
Александр Мокин
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Ян Гануш
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
4
Никола Янкович
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Остались в запасе
1
Ян Гануш
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
4
Никола Янкович
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Астана - Яблонец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
Новости команд
Все
Астана
Яблонец
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Астана» – «Каспий»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Астана» – «Каспий»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+