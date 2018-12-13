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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - Астана
Ренн - Астана: обзор матча 13 декабря 2018
Ренн
13.12.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа K, 6 тур
2 : 0
Завершен
Астана
66'
И. Сарр
73'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Астана
ГОЛ! 2:0!
И. Сарр
Пас отдал
Б. Бурижо
73'
67'
Желтая карточка
М. Аничич
ГОЛ! 1:0!
И. Сарр
66'
52'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
5
Марин Аничич
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Иван Маевский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Астана
35
Александр Мокин
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
4-3-2-1
27
Диалло
5
Бенсебаини
3
Да Силва
17
Мешер
14
Траоре
27
Бурижо
19
Гренье
21
Андре
8
Бен Арфа
7
Сарр
9
Джордан
3-3-2-2
1
Ерич
5
Аничич
44
Постников
2
Рукавина
18
Маевский
10
Томасов
20
Алмейда
30
Кляйнхайзлер
19
Зайнутдинов
7
Энрике
30
Кабананга
Остались в запасе
Ренн
Астана
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
35
Александр Мокин
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Ренн - Астана
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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