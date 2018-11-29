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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - Динамо К
Астана - Динамо К: обзор матча 29 ноября 2018
Астана
29.11.2018, четверг, 18:50
Лига Европы, группа K, 5 тур
0 : 1
Завершен
Динамо К
29'
Б. Вербич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Динамо К
90'
+3
Желтая карточка
Д. Гармаш
90'
Желтая карточка
Ч. Че
Желтая карточка
Л. Кляйнхайзлер
87'
Желтая карточка
Е. Постников
32'
29'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вербич
Пас отдал
В. Цыганков
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
17
Сидклей
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
15
Николай Шапаренко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
3
Че Че
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Астана
35
Александр Мокин
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
27
Юрий Логвиненко
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
3-4-2-1
1
Ерич
2
Рукавина
44
Постников
5
Аничич
7
Муртазаев
10
Томасов
20
Алмейда
18
Маевский
19
Зайнутдинов
30
Кляйнхайзлер
30
Кабананга
3-2-3-2
71
Бойко
4
Кадар
6
Бурда
17
Сидклей
94
Кедзиора
16
Миколенко
15
Шапаренко
19
Шепелев
3
Че Че
11
Цыганков
7
Вербич
Остались в запасе
Астана
Динамо К
35
Александр Мокин
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
27
Юрий Логвиненко
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
1
Георгий Бущан
ВР
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
27
Юрий Логвиненко
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Остались в запасе
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
1
Георгий Бущан
ВР
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Статистика матча Астана - Динамо К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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