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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - Ренн
Астана - Ренн: обзор матча 04 октября 2018
Астана
04.10.2018, четверг, 17:50
Лига Европы, группа K, 2 тур
2 : 0
Завершен
Ренн
64'
Б. Зайнутдинов
90+1'
М. Томасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Ренн
ГОЛ! 2:0!
М. Томасов
90'
+1
Желтая карточка
П. Энрике
89'
Желтая карточка
Н. Ерич
88'
Желтая карточка
С. Мужиков
88'
77'
Замена
Я. Йоханссон
️️️️
Д. Вилль Поа
Замена
Ю. Логвиненко
️️️️
Б. Зайнутдинов
75'
69'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Д. Леа Силики
ГОЛ! 1:0!
Б. Зайнутдинов
Пас отдал
М. Томасов
64'
Замена
С. Мужиков
️️️️
Р. Алмейда
63'
62'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
41'
Желтая карточка
М. Ньянг
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
37'
28'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
Л. Бааль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
18
Иван Маевский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Ренн
25
Жереми Гелин
ВР
27
Абдулайе Диалло
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Астана
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
4-3-1-2
1
Ерич
77
Шомко
2
Рукавина
44
Постников
5
Аничич
18
Маевский
10
Томасов
20
Алмейда
19
Зайнутдинов
7
Энрике
30
Кабананга
3-5-1
25
Гелин
2
Зеффан
3
Да Силва
24
Бааль
27
Бурижо
19
Гренье
21
Андре
31
Поа
17
Леа Силики
99
Ньянг
19
Зайнутдинов
27
Логвиненко
27
Логвиненко
19
Зайнутдинов
20
Алмейда
7
Мужиков
7
Мужиков
20
Алмейда
24
Бааль
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
24
Бааль
17
Леа Силики
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
17
Леа Силики
31
Поа
15
Йоханссон
15
Йоханссон
31
Поа
Остались в запасе
Астана
Ренн
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
99
Рафик Гитан
АП
40
Томаш Коубек
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
Остались в запасе
99
Рафик Гитан
АП
40
Томаш Коубек
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Астана - Ренн
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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Астана
Ренн
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