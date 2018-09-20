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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Астана
Динамо К - Астана: обзор матча 20 сентября 2018
Динамо К
20.09.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа K, 1 тур
2 : 2
Завершен
Астана
11'
В. Цыганков
45+2'
Д. Гармаш
21'
М. Аничич
90+5'
Р. Муртазаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Астана
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Р. Муртазаев
Пас отдал
П. Энрике
Желтая карточка
Н. Русин
81'
ГОЛ! 2:1!
Д. Гармаш
Пас отдал
Б. Вербич
45'
+2
Желтая карточка
Н. Бурда
43'
21'
ГОЛ! 1:1!
М. Аничич
Пас отдал
Ж. Кабананга
ГОЛ! 1:0!
В. Цыганков
Пас отдал
В. Буяльский
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
19
Йосип Пиварич
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
Астана
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
3-3-3-1
71
Бойко
4
Кадар
6
Бурда
94
Кедзиора
19
Пиварич
8
Сидорчук
29
Буяльский
7
Вербич
19
Гармаш
11
Цыганков
31
Русин
4-3-1-2
1
Ерич
44
Постников
2
Рукавина
5
Аничич
77
Шомко
20
Алмейда
18
Маевский
10
Томасов
30
Кляйнхайзлер
30
Кабананга
7
Энрике
Остались в запасе
Динамо К
Астана
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
1
Георгий Бущан
ВР
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
1
Георгий Бущан
ВР
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Динамо К - Астана
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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