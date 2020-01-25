Введите ваш ник на сайте
Главная
Малик Эвуна
Трансферы
Малик Эвуна - трансферы
Завершил карьеру
28 ноября 1992 (33), Либревиль
#7 | Нападающий
180 см
Габон
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
25.01.20 / 30.06.20
Санта-Клара
Насьональ
Аренда
11.07.16 / 28.02.17
Аль-Ахли
Тяньцзинь Цзиньмэнь
7,25 млн €
