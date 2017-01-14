Малик Эвуна - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Малик
|Фамилия
|Эвуна
|Команда
|Уидад Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Либревиль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Малик
|Фамилия
|Эвуна
|Команда
|Уидад Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Либревиль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2017
|1' -77'
|Камерун
|0:0
|Габон
|18.01.2017
|1' -90'
|Габон
|1:1
|Буркина-Фасо
|14.01.2017
|1' -88'
|Габон
|1:1
|Гвинея-Бисау