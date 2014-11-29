Оливер Шентон - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Шентон
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сток-он-Трент
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1997 (25 лет)
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Шентон
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сток-он-Трент
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2015
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|21.02.2015
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|11.02.2015
|90' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:4
|Манчестер Сити (Манчестер)
|01.01.2015
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|28.12.2014
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|06.12.2014
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:2
|Арсенал (Лондон)
|02.12.2014
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|29.11.2014
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)